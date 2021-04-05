Путин подписал закон о государственной защите силовиков, участвующих в спецоперациях и охране правопорядка

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. Соответствующий документ опубликован 5 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.



Изменения вносятся в Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Помимо силовиков, участвующих в спецоперациях, госзащите, согласно документу, также подлежат сотрудники войск национальной гвардии РФ, принимающие участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.

