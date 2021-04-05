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Путин подписал закон о государственной защите силовиков, участвующих в спецоперациях и охране правопорядка

Изменения в закон о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов подписаны 5 апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. Соответствующий документ опубликован 5 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Помимо силовиков, участвующих в спецоперациях, госзащите, согласно документу, также подлежат сотрудники войск национальной гвардии РФ, принимающие участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.

Ранее «Фонтанка» писала, что Госдума приняла закон, запрещающий публиковать в Интернете сведения о частной жизни сотрудников полиции и военнослужащих.

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Комментарии (25)

Skazochny
опричнина во всей красе
265083856
Для "Команды 29!"Ребятки!Теперь в МВД точно не найдут силовика ударившего в Питере женщину ногой в живот.Инфа стала секретна!!!Наш президент подписал закон:"Можно бить всех не согласных!"БЕЗНАКАЗАННО.
Mikle776
ну наконец таки!!! Именно этого закона не хватало стране, чтобы встать полностью с колен и начать удваивать и даже утраивать ВВП... без этого закона в стране был хаос и стагнация!!!
теперь заживем! )
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