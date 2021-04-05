В Петербурге студентов и молодых профессионалов бесплатно обучат робототехнике

«Газпром нефть», Яндекс и JetBrains в сентябре 2021 года запускают бесплатную образовательную программу по робототехнике в рамках Computer Science Center. Новая программа должна помочь построить карьеру в сфере робототехники студентам и тем, кто хочет освоить востребованные технологические компетенции. За два года обучения на программе Computer Science Center студенты получат фундаментальные знания, навыки создания алгоритмов взаимодействия роботов и их программирования в различных сферах бизнеса, а также практику в реальных индустриальных проектах.

Набор на программу уже начался, а заявки принимаются до 10 апреля на сайте Computer Science Center. «Робототехника стремительно развивается и сейчас ежегодный прирост этого рынка достигает 40%. — рассказывает Александр Паршиков начальник департамента технологий роботизации и трехмерной печати «Газпром нефти». — По нашим прогнозам, к 2030 году только для нефтегазовой отрасли потребуется около 1 млн роботов. Для производства и работы с ними нужны те, кто умеют их создавать, производить и эксплуатировать. И таких специалистов нужно обучать уже сейчас». «Скоро Computer Science Center исполнится 10 лет, и мы с момента его создания проводим курсы на самые современные и горячие темы в компьютерных науках и науках о данных. — поясняет Евгения Куликова руководитель академических программ Яндекса. — Робототехника — это прекрасный пример работы на стыке технологий, алгоритмов и физического мира. В Яндексе это направление представлено беспилотным транспортом и роверами, разработкой которых занимаются команды разных специалистов в сфере IT».