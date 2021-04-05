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Кудрин рассказал об арестах в силовых ведомствах по итогам проверок Счётной палаты

В 2020 году общий объём нарушений в силовых структурах составил 200–300 млрд рублей

В 2020 году около 25 % контрольных мероприятий Счётной палаты России (СП РФ) пришлось на проверки силовых структур. Объём нарушений составил около 200–300 миллиардов рублей. Об этом 5 апреля сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме, передаёт РИА Новости.

«Так получилось, что у нас вообще-то нарушения по силовым структурам примерно одинаковы: 200–300 миллиардов в год мы выявляем. Часть — это чисто бухгалтерский учёт, часть это закупки, часть есть и хищения, уголовные (дела. — Прим. ред.)», — цитирует издание Кудрина.

Глава СП РФ также отметил, что примерно 25 % всех проверок ведомства — это состояние национальной обороны и государственной безопасности.

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Комментарии (7)

Петр Петров
Капустного генерала привлекли??
Danik
Сколько новых художников будет в России!
ruscredo
возможно это только пыль в глаза для обычных смертных
создают иллюзию
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