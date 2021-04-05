В Петербурге займутся переподготовкой тренеров по мини-футболу

Соглашение о переподготовке тренеров по мини-футболу подписали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и городская федерация футбола. Об этом 5 апреля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе федерации.



Также стороны совместно займутся переподготовкой и повышением квалификации преподавателей физкультуры и педагогов дополнительного образования, спортивных менеджеров и других специалистов.

«Если мы хотим вовлекать в занятия футболом петербуржцев, необходимо создавать для этого возможности — развивать инфраструктуру, готовить кадры. Соглашение между Федерацией футбола и Политехом — серьезный шаг в этом направлении и первый в России эксперимент подобного рода», — заявила глава футбольной федерации, член Исполкома РФС Елена Илюхина.