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В Петербурге займутся переподготовкой тренеров по мини-футболу

Политех и Федерация футбола Санкт-Петербурга решили вывести мини-футбол на новый уровень

Соглашение о переподготовке тренеров по мини-футболу подписали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и городская федерация футбола. Об этом 5 апреля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе федерации.

Также стороны совместно займутся переподготовкой и повышением квалификации преподавателей физкультуры и педагогов дополнительного образования, спортивных менеджеров и других специалистов.

«Если мы хотим вовлекать в занятия футболом петербуржцев, необходимо создавать для этого возможности — развивать инфраструктуру, готовить кадры. Соглашение между Федерацией футбола и Политехом — серьезный шаг в этом направлении и первый в России эксперимент подобного рода», — заявила глава футбольной федерации, член Исполкома РФС Елена Илюхина.

В рамках соглашения СПбПУ организует 520-часовой курс по программе профессиональной подготовки «Тренер». Федерация футбола, в свою очередь, определит список лиц, которые пройдут этот курс, и покроет расходы на его проведение. Соглашение будет действовать до начала 2022 года.

«Чтобы вывести наш мини-футбол на новый уровень, нужны квалифицированные тренерские кадры и преподаватели физкультуры, и здесь без поддержки нам не обойтись. Соглашение позволит объединить наши усилия с огромными возможностями, имеющимися у Федерации футбола. Я уверен, что наука, спорт и культура должны идти рука об руку», — подчеркнул ректор Политеха Андрей Рудской.

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