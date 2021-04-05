На три дня на севере города будет полностью перекрыта КАД из-за дорожных работ между развязками

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по демонтажу трёх П-образных металлических опор над проезжей частью КАД, предназначенных для размещения на них дорожных знаков, будут проводиться 7, 8 и 9 апреля этого года. Для безопасности движения в период с часа ночи до 1:20 ночи машины по этому участку дороги пропускать не будут.



Для оповещения автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки и смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). А информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации.

