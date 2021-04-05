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На три дня на севере города будет полностью перекрыта КАД из-за дорожных работ между развязками

Кольцевая автодорога будет перекрыта три дня ночью из-за демонтажа опор над проезжей частью в Петербурге

Движение на КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют на три дня. Но только на 20 минут.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по демонтажу трёх П-образных металлических опор над проезжей частью КАД, предназначенных для размещения на них дорожных знаков, будут проводиться 7, 8 и 9 апреля этого года. Для безопасности движения в период с часа ночи до 1:20 ночи машины по этому участку дороги пропускать не будут.

Для оповещения автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки и смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). А информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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Комментарии (5)

ash364
Почему не написать, что три раза по 20 минут 7,8,9 апреля с 01:00 до 01:20 будет перекрыто движение для ля-ля-ля.
Или платят за сложноподчиненные предложения только автору сего опуса?
AlBerkut
На три дня ночи?
Руськава езыку не родной, или выпускники школы им. В. С. Черномырдина писали?
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