В Петербурге механик получил 12 лет за неудавшееся покушение, которое едва не стало убийством. Он стрелял не в того

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 5 апреля, Варганов признан виновным по пяти статьям УК. Ему вменили незаконное изготовление оружия, незаконный оборот оружия, вымогательство, попытку похищения человека и покушение на убийство. Его жертвой летом 2019 года едва не стал пожилой петербургский предприниматель Иосиф Тумаринсон — выезжая на своей машине из коттеджа в поселке Мартышкино под Ломоносовом, он получил три пули, смог уехать и рассказал о незнакомце в рыбацком костюме и с удочками за плечами.

Суд установил, что изначально в планах Варганова было похищение Юрия Гольмана — соседа и партнёра Тумаринсона по ряду проектов. Как вариант несостоявшийся похититель рассматривал кого-нибудь из родных и как раз с родственником спутал пострадавшего. Планирование и подготовка длились около пятнадцати месяцев, результатом стало укромное место в лесу в Ломоносовском районе области, где предполагалось держать жертву, заготовленные наручники и карабин, переделанный из светозвукового ВПО-927 под стрельбу боевыми патронами.

По версии обвинения, Варганов планировал потребовать за освобождение Гольмана или его родственника порядка шести миллионов рублей. После того как похищение сорвалось, в адрес предпринимателя стали поступать электронные письма, где взявший на себя ответственность аноним советовал как можно быстрее перевести ему 10 биткойнов.

На тот момент 56-летнего Варганова вычислили и задержали в конце 2019 года. Следователи, разбираясь в мотивах механика, который раньше не попадался на нарушении закона, охарактеризовали ситуацию как сплошной абсурд. Как писала «Фонтанка», по словам того же Варганова, много лет назад его тесть, проживавший рядом, поссорился с Гольманом из-за монтажа электропроводки. Тесть хотел заработать на ремонте, а Гольмана не устроила цена. По убеждению Варганова, вскоре тесть умер, а инфаркт он получил именно из-за этой распри. Варганов затаил обиду и через годы посчитал, что Гольман должен.