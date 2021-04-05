FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Больница имени Семашко в Пушкине освобождается от ковида

Городская больница №38 им. Н.А. Семашко возобновляет работу в штатном режиме

Городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Пушкине возобновляет работу в штатном режиме. Ранее здесь оказывали помощь только петербуржцам с коронавирусом.

Как сообщили 5 апреля в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, в стационаре на Госпитальной улице завершена процедура дезинфекции. В прошлую пятницу, 2 апреля, к работе уже приступили акушерское отделение и отделение реабилитации. Сегодня открылись терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения. С 6 апреля все отделения больницы начнут работу в штатном режиме.

При этом, как уточнили в Смольном, больница остаётся в состоянии готовности к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар. Сохраняются внешние санпропускники. В наличии имеются средства индивидуальной защиты для врачей.

За весь период работы в качестве временного инфекционного госпиталя в больнице им. Семашко помощь была оказана 7 637 заболевшим COVID-19. Здесь было развернуто 260 инфекционных коек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний