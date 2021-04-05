Больница имени Семашко в Пушкине освобождается от ковида

Городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Пушкине возобновляет работу в штатном режиме. Ранее здесь оказывали помощь только петербуржцам с коронавирусом.



Как сообщили 5 апреля в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, в стационаре на Госпитальной улице завершена процедура дезинфекции. В прошлую пятницу, 2 апреля, к работе уже приступили акушерское отделение и отделение реабилитации. Сегодня открылись терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения. С 6 апреля все отделения больницы начнут работу в штатном режиме.

