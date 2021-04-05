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Печать

Челка станет меньше. В Интернете показали новый iPhone

iPhone нового поколения не сильно будет отличаться от предыдущих моделей

Японский портал получил доступ к трехмерному макету нового смартфона от Apple, по которому понятно, как будет выглядеть новый iPhone.

«Макет 3D-печати, который, представляет собой iPhone 13 Pro, позволяет сравнить его с iPhone 12», — сообщает 4 апреля Macotakara.

Модель будущего флагмана была оправлена в Японию для производства аксессуаров. Главным изменением станет уменьшение «челки», или экранного выреза, который содержит датчики Face ID и «селфи-камеру». Положение задних камер и размер остались такими же, как у 12-й модели Pro.

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