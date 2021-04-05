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Петербуржец получал и пенсию, и пособие по безработице, пока об этом не узнали в Смольном

Пенсионеру из Петербурга придется вернуть государству свое пособие по безработице

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по иску городского комитета по труду и занятости населения к Александру Пуляевскому. Чиновники просили взыскать с жителя Северной столицы неосновательное обогащение.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 5 апреля, Пуляевский через личный кабинет базы вакансий «Работа в России» в мае прошлого года подал заявление на помощь в поиске работы. На основании поданных сведений мужчина был признан безработным. С 8 мая по 7 ноября ему было начислено 65,5 тысячи рублей пособия.

Позднее в комитете узнали, что 18 июня 2019 года Пуляевский вышел на пенсию по старости, а значит на пособие по безработице не имеет права. Под занавес 2020 года чиновники попросили у мужчины вернуть полученные деньги, но тот проигнорировал просьбу.

Суд требования истца удовлетворил, пенсионеру придётся вернуть пособие.

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Комментарии (3)

Skazochny
нерусова тоже нормально получала, и ПФР иск отозвал...
lamer
Ну и дурак. Надо было вернуть.
260650801
Негодяй... 65 тысяч зажилил! Дать ему 10 лет лагерей, чтоб неповадно было.
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