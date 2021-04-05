Петербургские общественники бесплатно научат учителей и школьников программированию и вёрстке

Петербургский Благотворительный фонд развития образования «Айкью Опшн» («Возможность Интеллекта») запустили бесплатные курсы по компьютерному программированию и вёрстке для школьников и педагогов.
По мнению благотворителей, знать и понимать язык программирования — это заявка на успех. Но в редкой школе дают качественные знания в этой области. Поэтому родители отдают детей на курсы, а они стоят денег.
Решить две проблемы — снять финансовую нагрузку с семей и дать бесплатные знания, а также повысить квалификацию школьных педагогов, чтобы они могли обучать языку программирования все новые поколения своих учеников, — решили в Благотворительном фонде развития образования «Айкью Опшн».
Общественники выиграли президентский грант и запустили бесплатные курсы сразу по двум направлениям: «Поколение Python» и «Космическая верстка».
«Мы приглашаем школьных преподавателей 6 — 11-х классов и педагогов центров дополнительного образования совместно с учениками принять участие в благотворительных проектах в новом учебном году», — рассказали в фонде порталу «Открытые НКО».
Цель проектов — предоставить ученикам возможность получить навыки программирования и Web-разработки и поддержать педагогов с высокой мотивацией в их профессиональном развитии. Подать заявки могут не только учителя информатики, но и педагоги, ведущие в школах курс технологии, математики, педагоги дополнительного образования бюджетных образовательных учреждений. Благодаря тому, что обучение будет идти онлайн, присоединиться к проекту смогут участники из любого региона России.
«Участие бесплатное, но преподавателям необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки от преподавателей принимаются на сайте Фонда до 15 августа 2021 года», — добавили в фонде.
По каждому направлению необходимо подать отдельную заявку.
«Поколение Python»: это язык программирования, который используется в различных сферах IT, таких как машинное обучение, разработка приложений, web.
«Космическая верстка»: это 18 уроков, учителя и школьники изучат основы HTML и CSS, научатся создавать сайты и правильно их наполнять.
Педагоги, прошедшие конкурсный отбор, получат бесплатно современные методические материалы с поурочным планированием на весь курс, административную поддержку на протяжении всего курса, консультации и вебинары и многое другое.