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Петербургские общественники бесплатно научат учителей и школьников программированию и вёрстке

Петербургский Благотворительный фонд развития образования «Айкью Опшн» («Возможность Интеллекта») запустили бесплатные курсы по компьютерному программированию и вёрстке для школьников и педагогов.

По мнению благотворителей, знать и понимать язык программирования — это заявка на успех. Но в редкой школе дают качественные знания в этой области. Поэтому родители отдают детей на курсы, а они стоят денег.

Решить две проблемы — снять финансовую нагрузку с семей и дать бесплатные знания, а также повысить квалификацию школьных педагогов, чтобы они могли обучать языку программирования все новые поколения своих учеников, — решили в Благотворительном фонде развития образования «Айкью Опшн».

Общественники выиграли президентский грант и запустили бесплатные курсы сразу по двум направлениям: «Поколение Python» и «Космическая верстка».

«Мы приглашаем школьных преподавателей 6 — 11-х классов и педагогов центров дополнительного образования совместно с учениками принять участие в благотворительных проектах в новом учебном году», — рассказали в фонде порталу «Открытые НКО».

Цель проектов — предоставить ученикам возможность получить навыки программирования и Web-разработки и поддержать педагогов с высокой мотивацией в их профессиональном развитии. Подать заявки могут не только учителя информатики, но и педагоги, ведущие в школах курс технологии, математики, педагоги дополнительного образования бюджетных образовательных учреждений. Благодаря тому, что обучение будет идти онлайн, присоединиться к проекту смогут участники из любого региона России.

«Участие бесплатное, но преподавателям необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки от преподавателей принимаются на сайте Фонда до 15 августа 2021 года», — добавили в фонде.

По каждому направлению необходимо подать отдельную заявку.

«Поколение Python»: это язык программирования, который используется в различных сферах IT, таких как машинное обучение, разработка приложений, web.

«Космическая верстка»: это 18 уроков, учителя и школьники изучат основы HTML и CSS, научатся создавать сайты и правильно их наполнять.

Педагоги, прошедшие конкурсный отбор, получат бесплатно современные методические материалы с поурочным планированием на весь курс, административную поддержку на протяжении всего курса, консультации и вебинары и многое другое.

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