Петербургские общественники бесплатно научат учителей и школьников программированию и вёрстке

Петербургский Благотворительный фонд развития образования «Айкью Опшн» («Возможность Интеллекта») запустили бесплатные курсы по компьютерному программированию и вёрстке для школьников и педагогов.



По мнению благотворителей, знать и понимать язык программирования — это заявка на успех. Но в редкой школе дают качественные знания в этой области. Поэтому родители отдают детей на курсы, а они стоят денег.



Решить две проблемы — снять финансовую нагрузку с семей и дать бесплатные знания, а также повысить квалификацию школьных педагогов, чтобы они могли обучать языку программирования все новые поколения своих учеников, — решили в Благотворительном фонде развития образования «Айкью Опшн».

