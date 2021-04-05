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Редкостный «Солярис» устроил «кино»: на Лиговском делает разворот со встречки и паркуется, распугивая людей на «зебре»

В ГИБДД Петербурга передано видео парковки с нарушениями на Лиговском

Возмутительное нарушение ПДД на одной из самых загруженных улиц Петербурга зафиксировал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста.

Видео 5 апреля публикует паблик «RU_CHP: Первый по происшествиям» «ВКонтакте». Дело происходит на Лиговском проспекте напротив Московского вокзала. Здесь всегда очень плотное движение: участок примыкает к площади Восстания, где пересекаются многополосные Лиговский и Невский, а по пешеходному переходу люди идут к вокзалу и станции метро «Площадь Восстания» — их тоже всегда много.

На ролике видно, как белый «Хёндэ Солярис» лихо разворачивается со встречного направления — разворот в этом месте запрещён. При этом он заезжает на «зебру», по которой идут пешеходы. А затем задом прокатывается прямо по «зебре» среди людей и паркуется перед светофором — такие манёвры ПДД тоже запрещает. Пешеходам приходится поспешить, чтобы не попасть под колёса.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» сообщает, что информация о нарушении передана в отдел ГИБДД Центрального района Петербурга.

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Комментарии (18)

Капитан Очевидность2
За такое надо лишать прав.
И в тюрьму суток на 15 для переосмысления.
mi_maleta
и только доблестное ГИБДД ничего видеть не хочет, хотя камер понаставили "для нашей безопасности". На этом солярисе ведь не было написано "Свобода Навальному" так что все в порядке, пусть катается.
265040341
.... это вы ещё не видели, как джигитуют на каршеринге кавказцы на Ваське прямо у метро по Среднему, или как они разворачиваются с заносом на 180 на арендованных тачках на улице ..... Ломоносова. Кто был там, поймёт о чём я.
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