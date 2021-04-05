Видео 5 апреля публикует паблик «RU_CHP: Первый по происшествиям» «ВКонтакте». Дело происходит на Лиговском проспекте напротив Московского вокзала. Здесь всегда очень плотное движение: участок примыкает к площади Восстания, где пересекаются многополосные Лиговский и Невский, а по пешеходному переходу люди идут к вокзалу и станции метро «Площадь Восстания» — их тоже всегда много.

Возмутительное нарушение ПДД на одной из самых загруженных улиц Петербурга зафиксировал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста.

На ролике видно, как белый «Хёндэ Солярис» лихо разворачивается со встречного направления — разворот в этом месте запрещён. При этом он заезжает на «зебру», по которой идут пешеходы. А затем задом прокатывается прямо по «зебре» среди людей и паркуется перед светофором — такие манёвры ПДД тоже запрещает. Пешеходам приходится поспешить, чтобы не попасть под колёса.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» сообщает, что информация о нарушении передана в отдел ГИБДД Центрального района Петербурга.