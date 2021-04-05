Смольный аргументировал перекрытие петербургских улиц во время протестов «деструктивным» поведением участников акций

Группа муниципальных депутатов в Петербурге поинтересовалась у Смольного, за счет каких средств во время последних протестов перекрывали улицы в центре города и развозили задержанных в автобусах. В ответе, который появился в распоряжении «Фонтанки» 5 апреля, чиновники сослались на исполнение конституционных обязанностей.

«Обеспечение прав и законных интересов граждан, в том числе защита их жизни и здоровья, является главной обязанностью всех государственных органов и организаций», — говорится в ответе комитета по вопросам законности и правопорядка.



Автор документа ссылается на постановление Конституционного суда от 14 февраля 2013 года № 4-П . В нем говорится, что, принимая во внимание природу гарантированного статьей 31 Конституции права (на право мирных собраний), «в случаях, когда организаторы или участники публичного мероприятия ведут себя деструктивно, в частности явно намереваются или, более того, совершают какие-либо действия, угрожающие общественному порядку и (или) общественной безопасности, государство во исполнение своей конституционной обязанности... должно использовать все законные средства для недопущения и пресечения проявлений, не отвечающих существу права на мирные собрания».

Напомним, под коллективным обращением подписались более 40 муниципальных депутатов Петербурга. Они просили проверить, целевым ли образом расходовался городской бюджет и бюджет комитета по транспорту при использовании техники для уборки улиц для перекрытия дорог, а автобусов — для развозки задержанных. В частности, оценить просили закупку комитета по благоустройству «Оказание услуг по обеспечению мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий в 2021 году» с начальной ценой в 7,55 миллиона рублей.

