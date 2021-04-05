Смольный аргументировал перекрытие петербургских улиц во время протестов «деструктивным» поведением участников акций

Группа муниципальных депутатов в Петербурге поинтересовалась у Смольного, за счет каких средств во время последних протестов перекрывали улицы в центре города и развозили задержанных в автобусах. В ответе, который появился в распоряжении «Фонтанки» 5 апреля, чиновники сослались на исполнение конституционных обязанностей.
«Обеспечение прав и законных интересов граждан, в том числе защита их жизни и здоровья, является главной обязанностью всех государственных органов и организаций», — говорится в ответе комитета по вопросам законности и правопорядка.
Автор документа ссылается на постановление Конституционного суда от 14 февраля 2013 года
Напомним, под коллективным обращением подписались более 40 муниципальных депутатов Петербурга. Они просили проверить, целевым ли образом расходовался городской бюджет и бюджет комитета по транспорту при использовании техники для уборки улиц для перекрытия дорог, а автобусов — для развозки задержанных. В частности, оценить просили закупку комитета по благоустройству «Оказание услуг по обеспечению мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий в 2021 году» с начальной ценой в 7,55 миллиона рублей.
В Смольном только констатировали, что «все расходы бюджета осуществляются в рамках бюджетного законодательства».
Многотысячные акции протеста в Петербурге и других городах России в конце января и начале февраля спровоцировал арест оппозиционера Алексея Навального, а затем замена ему условного срока на реальный.