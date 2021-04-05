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Смольный аргументировал перекрытие петербургских улиц во время протестов «деструктивным» поведением участников акций

Смольный не нашел нарушений в использовании уборочной техники и автобусов на акциях протеста в Петербурге

Группа муниципальных депутатов в Петербурге поинтересовалась у Смольного, за счет каких средств во время последних протестов перекрывали улицы в центре города и развозили задержанных в автобусах. В ответе, который появился в распоряжении «Фонтанки» 5 апреля, чиновники сослались на исполнение конституционных обязанностей.

«Обеспечение прав и законных интересов граждан, в том числе защита их жизни и здоровья, является главной обязанностью всех государственных органов и организаций», — говорится в ответе комитета по вопросам законности и правопорядка.

Автор документа ссылается на постановление Конституционного суда от 14 февраля 2013 года № 4-П. В нем говорится, что, принимая во внимание природу гарантированного статьей 31 Конституции права (на право мирных собраний), «в случаях, когда организаторы или участники публичного мероприятия ведут себя деструктивно, в частности явно намереваются или, более того, совершают какие-либо действия, угрожающие общественному порядку и (или) общественной безопасности, государство во исполнение своей конституционной обязанности... должно использовать все законные средства для недопущения и пресечения проявлений, не отвечающих существу права на мирные собрания».

Напомним, под коллективным обращением подписались более 40 муниципальных депутатов Петербурга. Они просили проверить, целевым ли образом расходовался городской бюджет и бюджет комитета по транспорту при использовании техники для уборки улиц для перекрытия дорог, а автобусов — для развозки задержанных. В частности, оценить просили закупку комитета по благоустройству «Оказание услуг по обеспечению мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий в 2021 году» с начальной ценой в 7,55 миллиона рублей.

В Смольном только констатировали, что «все расходы бюджета осуществляются в рамках бюджетного законодательства».

Многотысячные акции протеста в Петербурге и других городах России в конце января и начале февраля спровоцировал арест оппозиционера Алексея Навального, а затем замена ему условного срока на реальный.

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Комментарии (18)

265050772
"Так вот, россияне платят налогов больше, чем в Германии, работают больше"
обоснуете? или"джентельменам/леди верят на слово" ?

про дядю не понял. идите на выборы со своим "дядей" и побеждайте
Skazochny
какая власть, такие и ответы, окурка с запотевшем забралом нашли?)))
260657101
В чем было именно "деструктивное" поведение участников акций? Реальное деструктивное поведение, выраженное в немотивированном избиении мирных граждан, было только со стороны так называемых правоохранительных органов. Почему так называемых, да потому что никакое они больше "право " не защищают, если это конечно не право, узурпировать власть и нарушать, Конституцию и законы России.
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