Дзюба будет капитаном сборной России на Евро-2020. Так сказал Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что нападающий Артем Дзюба достоин того, чтобы стать капитаном национальной команды на чемпионате Европы. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ» 5 апреля.



«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артёма не складываются отношения с болельщиками, он бы не был капитаном. Как уже говорил и раньше, капитан команды на чемпионате Европы — Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».



В ноябре 2020 года в Интернет слили видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. Однако вскоре Артем вернулся в состав сборной.

