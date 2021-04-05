Психолог Катерина Мурашова расскажет, что делать, если ребенок ничем не интересуется

«Поколение скуки» — так психолог озаглавила одну из своих статей. Мурашова говорит, что родительская жалоба «ребенок ничего не хочет» стала массовой всего лет 15 назад. Раньше такого не было — а у Мурашовой стаж больше 25 лет. Что делать, обсудим 8 апреля в лектории «Прямая речь». 12+



Родители заботливы: поддерживают любой мимолетный интерес чада. Роботы заинтересовали — записываемся в кружок робототехники. Рисует на обоях — идем в студию рисования. Покупаем новый компьютер — и не для игрушек, а для развития. По выходным музеи, спортивные секции и т.д. Словом, следуем совету: попробовать как можно больше, чтобы ребенку потом было из чего выбрать «интерес на всю жизнь». Но самое тревожное, что ребенок может вроде бы с интересом ходить в кружки, блестяще учиться, преуспевать в спорте, поступить в вуз — а потом вдруг все бросить. Неужели потому что в детстве был «перекормлен интересным»?

