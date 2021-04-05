Профессор расскажет, о чём в школе умалчивают на уроках физики

Физика — наука точная. Но ее часть — «Механику» преподают в школе так, что это «приводит к принципиально неверной картине мира», уверяют в Сколтехе. Учебники живут по «ньютоновской механике», которой почти 350 лет, — как отметил один ученый, в те времена еще ведьм сжигали. Тогда еще ничего не было известно о магнитных силах, об электрических. Внутри ньютоновской механики нет противоречий, но еще в XIX веке обнаружились некоторые несоответствия между ней и другими классическими теориями. И уже давно наука уточнила, что законы Ньютона действуют только в определенных системах отсчета. Например, не годятся, если мы говорим о скоростях, близких к скорости света. Или если речь о массах атомов, Ньютонову механику можно использовать — но при этом важно понимать, до каких пределов она «работает». Однако школьные учебники уже лет 100 не вдаются в такие подробности. А Михаил Фейгельман, доктор физ.-мат. наук, главный научный сотрудник Сколтеха и Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау , профессор МФТИ, почетный член Американского физического общества — вдается. И нам объяснит, почему типичное состояние природы — не что-то предсказуемое и высчитываемое по формулам, а хаос.

