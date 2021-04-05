Новороссийск, Ейск, Анапа, Сухум. РЖД опубликовали график поездов из Петербурга по «летним» направлениям

Дочерняя компания РЖД АО ФПК 5 апреля рассказала о запуске поездов дальнего следования из Петербурга в города азовского и черноморского побережий в летний период.



Как сообщили в пресс-службе АО РЖД, с 29 мая по 27 августа ежедневно поезд №227/228 из Северной столицы будет отправляться в Новороссийск, в обратном направлении в аналогичном режиме движение запустят с 31 мая по 29 августа.



В Ейск поезд №245/246 будет ходить с 29 мая по 29 августа. В обратную сторону — с 1 июня по 31 августа. В Анапу будут курсировать поезда №247/248 (с 30 мая по 24 августа, обратно — с 1 июня по 26 августа) и №259/260 (с 29 мая по 30 августа, в обратном направлении с 31 мая по 1 сентября). В Сухум проследует поезд №479/480 с 29 мая по 2 сентября, в обратном направлении с 31 мая по 4 сентября.

