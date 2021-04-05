Банк «Дом.РФ» о продаже данных кандидатов на получение кредитов: Уязвимость системы устранена

Уязвимость выявили в работе канала подачи заявок на получение продукта «Кредит наличными». «В рамках оперативных работ уязвимость была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме. В профилактических целях служба безопасности банка «Дом.РФ» проверила целостность работ всех других систем банка и не выявила нарушений». — говорится в заявлении организации. В банке подчеркнули, что безопасности счетов клиентов сейчас ничего не угрожает.

«Дом.РФ» заявил, что утечка якобы произошла не из учетных систем банка и что это первый случай удачи злоумышленников в поиске доступа к внешним заявкам банка.

5 апреля РБК рассказал о том, что в теневой части мировой паутины выставили на продажу данные 104,8 тысячи людей. Самые старые заявки относятся к февралю 2020 года. В заявках указывается либо минимальная информация: номер телефона, электронная почта и сумма кредита, либо полные данные с ФИО, паспортными данными, номером СНИЛС и ИНН, адресом прописки и местом проживания, средним доходом, данными об адресе и месте работы. Данные продаются как полным пакетом за 100 тысяч рублей, так и построчно. В этом случае стоимость зависит от срока давности подачи заявок.