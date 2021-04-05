Искусственный интеллект хотят внедрить в российские суды

Рабочая группа «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» из российского инновационного центра «Сколково» одобрила концепцию права, понятного для алгоритмов, и направила её в Минэкономразвития. Об этом 5 апреля сообщает РБК.



Авторы проекта, передаёт издание, считают, что искусственный интеллект способен трансформировать сферу контроль-надзорной деятельности, сделать деловой климат более предсказуемым и комфортным, а также повлиять на экономический рост и рост инвестиций.



Вице-президент по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит рассказал РБК, что благодаря технологиям граждане смогут быстрее разбираться с разными правовыми документами. «Подписание договоров, предоставление согласий на обработку персональных данных, выполнение требований различных административных процедур для гражданина может упроститься за счет того, что его программное обеспечение, софт, сможет воспринимать и обрабатывать правовую информацию», — считает Израйлит.

