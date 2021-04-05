FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Мужчину, зарубившего жену топором, и выбросившего тело в окно, суд в Петербурге отправил в больницу

Петербуржец, убивший и расчленивший жену, отправлен на принудительное лечение

Выборгский районный суд освободил от уголовной ответственности жителя Петербурга, который зарубил жену топором, а потом выбросил части её тела в окно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 апреля, Никита Тихонов обвинялся в убийстве, которое было совершено 27 июля 2020 года. Как писала «Фонтанка», мужчина поругался с женой, которая требовала развода и единоличной опеки над общим ребенком. Он, по версии следствия, привез заранее с дачи топор, которым и зарубил женщину. Дальше он разрубил тело на части. Тело без рук и головы он выбросил в окно.

Суд применил к Тихонову принудительную меру медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Oleg_I
Хороший мужик, сразу видно. Топором убил и в окошко выкинул. А жена, дура, уйти от такого солнышка хотела, да еще и ребенка боялась оставлять. Не понимала своего счастья. Сейчас чуток подлечат, годик-другой, да и выпустят - места же надо для свежих освобождать. Привет, соседи! Не скучали без меня?
dedmoroz_5e4d8827384c2
ничего тут нового
опека с адвокатами рулят женами
получите результат: семьи нет, мать в могиле, отец в тюряге, ребёнок в детдоме выставлен на продажу вместе с имуществом семьи///
stavrosmarauder
Псих с умыслом привез топор? С умыслом.... Тут точно без коррупции дело?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний