Мужчину, зарубившего жену топором, и выбросившего тело в окно, суд в Петербурге отправил в больницу

Выборгский районный суд освободил от уголовной ответственности жителя Петербурга, который зарубил жену топором, а потом выбросил части её тела в окно.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 апреля, Никита Тихонов обвинялся в убийстве, которое было совершено 27 июля 2020 года. Как писала «Фонтанка», мужчина поругался с женой, которая требовала развода и единоличной опеки над общим ребенком. Он, по версии следствия, привез заранее с дачи топор, которым и зарубил женщину. Дальше он разрубил тело на части. Тело без рук и головы он выбросил в окно.

