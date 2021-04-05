FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

ФСБ задержала мужчину, готовившего нападение с самодельными бомбами на правоохранителей

Предполагаемый террорист задержан в Ставропольском крае

ФСБ России задержала на Ставрополье сторонника международных террористических организаций по подозрению в подготовке нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также задержаны три его сообщника, которые входили в ячейку террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

«В Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», — говорится в сообщении ФСБ.

Его сообщники, по версии следствия, были причастны к созданию «канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике».

При обыске у подозреваемого изъяли компоненты для изготовления самодельных бомб, взрывчатые вещества, а также экстремистскую литературу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний