ФСБ задержала мужчину, готовившего нападение с самодельными бомбами на правоохранителей

ФСБ России задержала на Ставрополье сторонника международных террористических организаций по подозрению в подготовке нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Также задержаны три его сообщника, которые входили в ячейку террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).



«В Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», — говорится в сообщении ФСБ.

