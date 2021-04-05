ФСБ задержала мужчину, готовившего нападение с самодельными бомбами на правоохранителей

ФСБ России задержала на Ставрополье сторонника международных террористических организаций по подозрению в подготовке нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также задержаны три его сообщника, которые входили в ячейку террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
«В Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», — говорится в сообщении ФСБ.
Его сообщники, по версии следствия, были причастны к созданию «канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике».
При обыске у подозреваемого изъяли компоненты для изготовления самодельных бомб, взрывчатые вещества, а также экстремистскую литературу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.