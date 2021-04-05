Дилера ночных клубов задержали в Петербурге. У него нашли 2 килограмма наркотиков

КОНи взяли в центре Петербурга мужчину, который подозревается в продаже клубных наркотиков.



Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков остановили у дома 26 по набережной канала Грибоедова 30-летнего уроженца Грузии. По версии силовиков, проживающий в Ленобласти мужчина официально нигде не трудоустроен, однако, по оперативным данным, он завсегдатай ночных клубов Северной столицы. Там он якобы сбывает различные виды наркотиков молодым людям.



При себе у мужчины нашли несколько пакетиков с психотропом общим весом порядка 3 граммов.

