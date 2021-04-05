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Дилера ночных клубов задержали в Петербурге. У него нашли 2 килограмма наркотиков

30-летнего иностранца задержали по подозрению в распространении наркотиков в ночных заведениях Петербурга

КОНи взяли в центре Петербурга мужчину, который подозревается в продаже клубных наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков остановили у дома 26 по набережной канала Грибоедова 30-летнего уроженца Грузии. По версии силовиков, проживающий в Ленобласти мужчина официально нигде не трудоустроен, однако, по оперативным данным, он завсегдатай ночных клубов Северной столицы. Там он якобы сбывает различные виды наркотиков молодым людям.

При себе у мужчины нашли несколько пакетиков с психотропом общим весом порядка 3 граммов.

Дома у задержанного в ходе следственных действий по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков изъяли множество различных видов наркотических средств и психотропных веществ массой более 2 кг.

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Комментарии (5)

Riptide
Прощай весна, опадают листья
Ты там, я здесь, все у нас не так
Жаль мы далеки, жаль, что мы не птицы
И разлуки нам снова суждены
Знаю, что любви не нужны границы
Любящим сердцам визы не нужны
Где ты милая, сладкая, любимая
Где ты милая? Я грущу один
Где ты милая, самая красивая
Где ты милая? Ждет тебя грузин ...
Сосо Павлиашвили
Галина Караулова
Тот кто написал,что грузины не могут торговать наркотиками что-то с логикой не дружит- национальность не влияет на преступные наклонности-и преступником может быть человек любой национальности.А распространителям наркотиков нужно применять смертную казнь-незаквисимо от их национальности- как в Китае и других странах.потому что они убивают нашу молодежь,чтобы набить карман,т.е. убивают будущее нашей страны.
bluxer
Не верю, что грузин мог сбывать наркотики. Грузины - высококультурные, интеллигентные люди. Они к наркотикам близко не подойдут. А какой у них кинематограф, видали? Вот сначала посмотрите, а потом пишите гадости.
Всё это клевета, подстроенная в связи со случаем Познера, который тоже разыгран.
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