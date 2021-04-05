Увеличили грудь? Можно смело колоть «Спутник V»

«Не может, ответ однозначный, — сказал Гинцбург в интервью радио Sputnik , отвечая на вопрос, может ли вакцина влиять на геном человека. — На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на нее, в принципе, можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому «Спутник V» никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала».

Вакцина «Спутник V» не оказывает влияния на геном человека и на генетическую наследственность, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Также «Спутник V» не может оказывать негативного влияния на здоровье людей, перенесших косметологические процедуры, в том числе инъекции ботокса и увеличение груди. «Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата и для этого тоже. Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок», — цитирует Гинцбурга РИА Новости 5 апреля.

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V» в августе 2020 года. С начала марта препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое выдаёт рекомендации по использованию в Евросоюзе. Получить одобрение ЕМА «Спутник V» может в мае.

По словам главы НИЦ Гамалеи, Брюссель боится, что российская вакцина станет слишком серьёзным конкурентом европейским препаратам. «Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — сказал Гинцбург.