Водителей по-новому отучат от спешки, способ уже тестируется

Как сообщает 5 апреля Autonews , новый метод предложила компания «Технологии распознавания», которая специализируется на разработке дорожных камер и программного обеспечения. Схема работы следующая. Над дорогой размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости — это и есть динамические знаки. При хорошей погоде на автомагистрали они могут показывать 110 км/ч, а при ухудшении условий — 90 км/ч или меньше. Требование таких знаков станет обязательным: если его проигнорировать, придёт штраф.

Новая технология, включающая динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации, призвана контролировать скоростной режим в сложных дорожных условиях, например при гололедице или при низкой видимости. Пока в такой ситуации водителям просто напоминают, что скорость хорошо бы снизить.

Нарушителей будут искать сразу три камеры. Первые две на подъезде к электронному табло будут фотографировать машину и замерять её скорость. На снимок попадёт, в том числе, знак переменной информации. Вторая камера будет в 30–50 метрах. Так можно будет вычислить, за какое время машина проехала расстояние от знака до второй камеры. В случае нарушения скоростного режима инспекторы сформируют постановление о штрафе.

«Если водитель не отреагирует заранее и не снизит скорость, это зафиксирует устройство. Камеры могут стоять уже через 30–50 м после арки — ведь автомобилисты должны заранее притормаживать перед знаком, не применять экстренное торможение, — сообщил представитель компании Сергей Кусов. — По итогам будет снят фотоматериал и записан видеоролик. Такая инновационная методика особенно эффективна на протяженных участках трасс. Она даже более удобна, чем замеры средней скорости».

Фотовидеоматериалы комплекса формируются с учётом требований ГОСТ 57144–2016, подчеркнули разработчики. По их словам, технология находится на стадии тестирования, она уже заинтересовала некоторые регионы.