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Из квартиры на севере Петербурга пропали драгоценности на полмиллиона. Замок на двери не поврежден

Петербурженка заявила о краже золота и серебра из квартиры на полмиллиона

Деньги и драгоценности пропали из квартиры в Калининском районе Петербурга, пока молодая хозяйка гуляла.

Как сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля, накануне около половины третьего дня в полицию обратилась 26-летняя петербурженка. Она, по предварительной информации, сообщила, что утром в воскресенье около 10 часов ушла из квартиры в доме по Литовской улице. А когда вернулась в два дня, то обнаружила, что за время её отсутствия в квартире побывал вор. При этом замок в квартиру не поврежден.

По заявлению потерпевшей, из квартиры пропали наличные — 300 тысяч рублей и 500 долларов, а также золотые и серебряные браслеты с драгоценными камнями, сережки и цепочки еще на 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража» УК РФ.

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Комментарии (1)

nuga
Через окно или дубликатом ключей,благо объявления клеят прямо в подъездах-вскрытие дверей срочное.
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