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Молдавское вино может подорожать

В связи с окончанием действия льгот молдавские аграрии хотят повысить цены

Молдавские виноделы хотят повысить цены на свою продукцию. Также могут подорожать и фрукты из этой страны.

Как пишут «Ведомости», этот вопрос производители начали обсуждать с российскими партнёрами. Поводом стало то, что с 1 апреля больше не действует льготная нулевая пошлина. Теперь надо платить полную ставку, а это 12,5% от таможенной стоимости. Если оптовая цена вырастет на ставку пошлины, повышение в рознице может составить 45–50 рублей за бутылку, то есть около 20% от текущей цены, отмечают производители.

Россия установила пошлины на молдавские вина, фрукты, овощи и прочие товары в 2014 году после того, как Молдавия договорилась с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли. В 2019 году Россия ввела нулевые ставки на часть товаров, и молдавские аграрии экономили до 30 млн долл. в год.

По данным молдавского Национального бюро винограда и вина, российская сторона собирается вернуть нулевую пошлину, возможно, уже через несколько дней. Представитель Минэкономразвития сообщил только, что срок действия пониженных ставок истёк.

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