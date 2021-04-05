Молдавское вино может подорожать

Молдавские виноделы хотят повысить цены на свою продукцию. Также могут подорожать и фрукты из этой страны.

Как пишут «Ведомости», этот вопрос производители начали обсуждать с российскими партнёрами. Поводом стало то, что с 1 апреля больше не действует льготная нулевая пошлина. Теперь надо платить полную ставку, а это 12,5% от таможенной стоимости. Если оптовая цена вырастет на ставку пошлины, повышение в рознице может составить 45–50 рублей за бутылку, то есть около 20% от текущей цены, отмечают производители.