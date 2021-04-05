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Дама на «Форде» бортанула поребрик на Ленинском. Очевидец рассказывает, почему вызвал ГИБДД

После ДТП на юге Петербурга горожане решили обратиться в полицию

Небольшое ДТП произошло воскресным вечером на Ленинском проспекте в Кировском районе Петербурга.

Как сообщает 5 апреля «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», очевидец Артём рассказывает, что около 20 часов светлый «Форд» врезался в поребрик разделительной полосы напротив дома 140, недалеко от перекрёстка с проспектом Народного Ополчения. Машину подбросило так, что сработали подушки безопасности.

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За рулём находилась женщина. Она показалась Артёму нетрезвой. Несмотря на то что дама просила оставить её в покое и не привлекать полицию, очевидец проинформировал об аварии ГИБДД.

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Сотрудники ДПС приехали довольно быстро и оформили протокол в присутствии понятых. От проверки на алкотестере и от медосвидетельствования водитель «Форда» отказалась, отмечается в «ДТП и ЧП». Теперь ей грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Маэстро
Правильное решение. Ведь мог пострадать не только поребрик.
ash364
Ну и правильно. Спас всех от дуры, даже саму дуру
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