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Читайте «Фонтанку» в «Яндекс.Новостях»

Сервис «Яндекс» по-новому настроил новостную рекомендательную систему. Теперь в «Яндекс.Новостях» в первую очередь будут показывать заголовки тех изданий, которые вам нравятся и которым вы доверяете.

Мы надеемся, что вам нравится читать «Фонтанку» и вы расцениваете наше издание как надежный источник. Чтобы чаще видеть наши заголовки в рекомендациях «Яндекс.Новостей», пройдите по этой ссылке и добавьте «Фонтанку» в избранные источники. Вы также можете сделать это со страницы новостного агрегатора — из меню в правом верхнем углу в разделе «Настройка источников».

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Рекомендуем сделать так со всеми изданиями, которым доверяете. Так вы существенно снизите количество фейковых новостей в своей ленте.

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