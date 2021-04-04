Кто носит фирму Adidas. Экс-владельца спортивного бренда «крайне жестоко» избили во Франции

Неизвестные залезли в дом французского бизнесмена и политика в департаменте Сена и Марна.



«Четверо мужчин ворвались в дом четы Тапи и украли драгоценности после нападения на пару. Прокуратура возбудила дело по факту кражи с применением насилия», — сообщает 4 апреля BFM.

Мэр Комб-ла-Виль Ги Жоффруа рассказал, что преступники проявили «крайнюю жестокость». «Топи избили, связали. <...> Грабители надеялись, что найдут там сокровища, и, я думаю, что насилие было таким серьезным, потому что там было нечего брать», — заявил градоначальник.