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Кто носит фирму Adidas. Экс-владельца спортивного бренда «крайне жестоко» избили во Франции

Экс-владельца Adidas миллионера Бернара Тапи избили, а его дом ограбили.

Неизвестные залезли в дом французского бизнесмена и политика в департаменте Сена и Марна.

«Четверо мужчин ворвались в дом четы Тапи и украли драгоценности после нападения на пару. Прокуратура возбудила дело по факту кражи с применением насилия», — сообщает 4 апреля BFM.

Мэр Комб-ла-Виль Ги Жоффруа рассказал, что преступники проявили «крайнюю жестокость». «Топи избили, связали. <...> Грабители надеялись, что найдут там сокровища, и, я думаю, что насилие было таким серьезным, потому что там было нечего брать», — заявил градоначальник.

Жену бизнесмена доставили в больницу, однако в данный момент она уже вернулась домой.

Топи владел корпорацией Adidas с 1990 по 1993 год. Он возглавляет корпорацию Bernard Tapie Group. Состояние бизнесмена оценивается в 200–250 миллионов евро. В 90-х он был депутатом французского парламента и евродепутатом.

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Комментарии (5)

07A
Кот обормот состоит из мешка, покрытого шерстью и наполненного гомоэротическими фантазиями! Вам лет то сколько, дедушка? Ваши ровесники "димкой" в 70-е закидывались, откройте окно, посмотрите на Припять и успокойтесь! Кстати СБУшник, у нас димедрол в аптеке вы не получите, а на Вашей родине свободно! Опять прокол!
07A
Це люстрация?
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