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Росавиация: Скачка цен на авиабилеты из-за пандемии не будет

Федеральное агентство воздушного транспорта считает маловероятным подорожание перелетов после возобновления авиасообщения

Глава ведомства опроверг информацию о «скачкообразном изменении тарифов» авиаперевозчиков.

«Шаг за шагом мы возобновляем (приостановленные из-за COVID-19 — прим. ред.) полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается», — цитирует 4 апреля заявление Александра Нерадько «Российская газета».

По его словам, путешественникам при этом стоит готовиться к сезонному подорожанию летом, особенно на курортных направлениях.

Глава Росавиации констатировал, что из-за пандемии авиаперевозчики оказались в «жестких экономических условиях», что может привести к дополнительным платным услугам. Нерадько полагает, что государство должно поддержать авиакомпании.

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Комментарии (10)

Алекс64
Слушать этого усатого таракана, себя не уважать!
Skazochny
страна скачков, рывков и прорывов...збло
Иван 2пырьев
Значит точно будет (не покупайте сейчас, потом будут те же цены)
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