Росавиация: Скачка цен на авиабилеты из-за пандемии не будет

Глава ведомства опроверг информацию о «скачкообразном изменении тарифов» авиаперевозчиков.



«Шаг за шагом мы возобновляем (приостановленные из-за COVID-19 — прим. ред.) полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается», — цитирует 4 апреля заявление Александра Нерадько «Российская газета».

По его словам, путешественникам при этом стоит готовиться к сезонному подорожанию летом, особенно на курортных направлениях.