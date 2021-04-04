Росавиация: Скачка цен на авиабилеты из-за пандемии не будет

Глава ведомства опроверг информацию о «скачкообразном изменении тарифов» авиаперевозчиков.
«Шаг за шагом мы возобновляем (приостановленные из-за COVID-19 — прим. ред.) полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается», — цитирует 4 апреля заявление Александра Нерадько «Российская газета».
По его словам, путешественникам при этом стоит готовиться к сезонному подорожанию летом, особенно на курортных направлениях.
Глава Росавиации констатировал, что из-за пандемии авиаперевозчики оказались в «жестких экономических условиях», что может привести к дополнительным платным услугам. Нерадько полагает, что государство должно поддержать авиакомпании.