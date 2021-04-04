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В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни

Три десятка всадников пересекли границу с Дагестаном, чтобы посетить памятник чеченскому полководцу

Администрация Новолакского района Дагестана объяснила инцидент с колонной всадников с флагами Чечни, которых остановила дагестанская полиция: уроженцы Чечни прибыли в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, никаких конфликтов не было.

«Сегодня 29 уроженцев Чечни прибыли на конях через поля к памятнику Байсангура Беноевского, расположенного на территории села Ярык-Су Новолакского района. Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись. Конфликтных ситуаций, либо лозунгов, разжигающих межнациональный конфликт, зафиксировано не было», — рассказал 4 апреля РИА Новости представитель районной администрации.

После окончания чеченской войны Дагестан и Чеченская республика не договорились о демаркации границ. Спорные территории находятся в Кизляре, Ботлихском, Гумбетовским и Цумадинском районах Дагестана.

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Комментарии (15)

tochilshik
на ослах?
nuga
Джигиты!
hal9000
Фамилия то у этого полководца польская..)..какой то польский бродяга бандит видимо скрывавшийся от властей в Чечне ...понятное дело ему памятник поставят ..)
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