В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни

Администрация Новолакского района Дагестана объяснила инцидент с колонной всадников с флагами Чечни, которых остановила дагестанская полиция: уроженцы Чечни прибыли в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, никаких конфликтов не было.

«Сегодня 29 уроженцев Чечни прибыли на конях через поля к памятнику Байсангура Беноевского, расположенного на территории села Ярык-Су Новолакского района. Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись. Конфликтных ситуаций, либо лозунгов, разжигающих межнациональный конфликт, зафиксировано не было», — рассказал 4 апреля РИА Новости представитель районной администрации.

