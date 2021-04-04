Криминалист сравнит расследование преступлений в кино и в жизни

Лектор курса «Криминалистика в фильмах и сериалах» — Евгения Крюкова, кандидат юридических наук, адвокат, преподаватель кафедры криминалистики юрфака МГУ. Курс в Москве, но будет трансляция. 18+

В 60–70-х американские газеты получали издевательские послания с шифровками, подписанные «Зодиак». В них серийный убийца информировал о своих планах. Одно из последних писем расшифровали только в 2020 году. К тому моменту предполагаемого маньяка не было в живых уже 28 лет, если, конечно, это действительно был Артур Ли Аллен. Обвинение никому предъявлено не было, что не помешало истории лечь в основу дюжины фильмов, причем первый был снят в начале 70-х в надежде заманить убийцу на кинопросмотр. Но это реальная история, а криминалистику можно изучать и на примере абсолютно вымышленных сюжетов.

В своем курсе Евгения Крюкова рассмотрит, какие очень похожи на правду, какие — эксплуатируют мифы о работе следователей. Первая лекция курса — о работе персонажей следователя и преступника. Перед каждой лекцией «домашка» — посмотреть фильмы и сериалы, которые будем разбирать на занятиях. Так что по ходу дела освежим в памяти и «Зодиака», и «Молчание ягнят», и «Семь» и многие другие, в том числе российские.



Изучаем криминалистику по средам с 7 по 28 апреля. Начало в 19:30. Подробности и трансляция на страничке «Архэ» во «ВКонтакте».



Александра Шеромова

