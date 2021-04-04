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Под предлогом компенсации жертве мошенников пенсионерка снова попалась. Деньги ей в Петербург «везли» на броневике

Жительница Петербурга отдала почти 200 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию

Пожилая петербурженка услышала по радио рекламу с предложением вернуть отобранные мошенниками сбережения. Почти 100 тысяч она заплатила за броневик.

Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, с заявлением в полицию обратилась пенсионерка, которая месяц назад отпраздновала 87 день рождения. По ее словам, в начале марта она услышала рекламу по радио. Предлагали помощь людям, оказавшимся в критической ситуации и пострадавшим от действий мошенников. Она набрала номер и 22 марта ей наконец перезвонили. Попросили 25 тысяч рублей, которые обещали вернуть вместе с положенной компенсацией. Через три дня вторым звонком ей предложили повышенную компенсацию, но пришлось доплатить еще 48 тысяч. На следующий день голос в трубке сказал, что деньги уже собраны, но вся сумма в Москве. Чтобы деньги без всяких проблем преодолели «таможенный пост» между двумя столицами, ей предложили оплатить броневик. Услуга обошлась женщине еще в 95 тысяч.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (8)

265089625
Старики, как дети. Кроме того, старики не хотят верить в то, что 9 из 10 человек, с которыми они сталкиваются думают только о том, как их обворовать. А тем, кто их обманул, пусть эти деньги пригодятся на инвалидные кресла и сиделок.
Урус-Баши
По городской трансляционной сети старухче услышала рекламу мошенников? Вот кого и нужно привлекать. Там много мошла рекламируют.
LiChaBaTa
Жадность приводит к бедности
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