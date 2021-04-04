Под предлогом компенсации жертве мошенников пенсионерка снова попалась. Деньги ей в Петербург «везли» на броневике

Пожилая петербурженка услышала по радио рекламу с предложением вернуть отобранные мошенниками сбережения. Почти 100 тысяч она заплатила за броневик.



Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, с заявлением в полицию обратилась пенсионерка, которая месяц назад отпраздновала 87 день рождения. По ее словам, в начале марта она услышала рекламу по радио. Предлагали помощь людям, оказавшимся в критической ситуации и пострадавшим от действий мошенников. Она набрала номер и 22 марта ей наконец перезвонили. Попросили 25 тысяч рублей, которые обещали вернуть вместе с положенной компенсацией. Через три дня вторым звонком ей предложили повышенную компенсацию, но пришлось доплатить еще 48 тысяч. На следующий день голос в трубке сказал, что деньги уже собраны, но вся сумма в Москве. Чтобы деньги без всяких проблем преодолели «таможенный пост» между двумя столицами, ей предложили оплатить броневик. Услуга обошлась женщине еще в 95 тысяч.