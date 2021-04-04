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Сын художественного руководителя студии «Непоседы» погиб при падении с высоты

Сын художественного руководителя студии «Непоседы» мог разбиться во время фотосессии

Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что подросток упал с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже.

По словам Врадий, по предварительным данным, он выпал во время фотографирования.

«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», — сказала она 4 апреля РИА Новости.

Врадий отметила, что семья мальчика и он сам «характеризуются положительно». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Непоседы» — детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина, диджей радио «Европа Плюс» Сева Полищук, ведущий телеканала «Ю» Артем Шалимов и многие другие.

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Комментарии (4)

мухомор
Суицид выдают за трагическую случайность.
hyperborean
Соболезнования родителям
Мужской Взгляд
Идём в русле общей тенденции малолеток ни во что не ставить безопасность в погоне за лайками.
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