Сын художественного руководителя студии «Непоседы» погиб при падении с высоты

Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что подросток упал с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже.
По словам Врадий, по предварительным данным, он выпал во время фотографирования.
«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», — сказала она 4 апреля РИА Новости.
Врадий отметила, что семья мальчика и он сам «характеризуются положительно». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«Непоседы» — детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина, диджей радио «Европа Плюс» Сева Полищук, ведущий телеканала «Ю» Артем Шалимов и многие другие.