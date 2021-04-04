Сын художественного руководителя студии «Непоседы» погиб при падении с высоты

Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что подросток упал с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже.

По словам Врадий, по предварительным данным, он выпал во время фотографирования.

«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», — сказала она 4 апреля РИА Новости.

