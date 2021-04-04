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После неудачно выполненного трюка в больницу из петербургского цирка увезли акробата

В Петербурге артист цирка на Фонтанке неудачно приземлился после выполнения трюка

Акробат потерял сознание после сальто на качелях в петербургском цирке. Его пришлось везти в больницу.

О происшествии сам цирк рассказал на своей странице в Instagram 4 апреля. Акробат пострадал накануне, во время трюка со встречными качелями. (Как это выглядит можно посмотреть здесь)

Артист «неудачно приземлился» и потерял сознание. Его унесли за кулисы, а после увезли в больницу. Обошлось без серьезных травм. Сегодня акробат уже снова на качелях.

В какой момент упал артист — на репетиции или представлении, в цирке не уточнили.

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Комментарии (2)

Ниандырталес
Вчера в 3х.часовом выступлении. Прыгал с качели на качель но промахнулся и где то с 7метровой высоты с разворота х...эээ... вчмякнулся спиной об арену за матом. Затылком тоже нехило приложился. Сомневаюсь, что сегодня он способен прыгать- максимум постраховать кого..
bluxer
я бы после сальто на качелях не только сознание потерял, но и обделался.
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