После неудачно выполненного трюка в больницу из петербургского цирка увезли акробата

Акробат потерял сознание после сальто на качелях в петербургском цирке. Его пришлось везти в больницу.



О происшествии сам цирк рассказал на своей странице в Instagram 4 апреля. Акробат пострадал накануне, во время трюка со встречными качелями. (Как это выглядит можно посмотреть здесь)

Артист «неудачно приземлился» и потерял сознание. Его унесли за кулисы, а после увезли в больницу. Обошлось без серьезных травм. Сегодня акробат уже снова на качелях.

В какой момент упал артист — на репетиции или представлении, в цирке не уточнили.