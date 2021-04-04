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Голикова: Желание россиян привиться от коронавируса резко возросло

Россияне задумались о вакцинации от COVID-19 перед весной и летом

Вице-премьер России сообщила об интересе граждан к препаратам от коронавируса.

«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось... Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», — цитирует 4 апреля заявление Татьяны Голиковой РИА Новости.

Вице-премьер позитивно оценила желание граждан. Она напомнила, что сама уже сделала прививку.

«Не больно и не страшно», — резюмировала Голикова.

Ранее она сообщила, что в апреле подготовят 12 млн комплектов «Спутника V» и начнутся поставки вакцины центра Чумакова.

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Комментарии (12)

old_rat
Тут стоит добавить, что сама Голикова прививалась Векторовской вакциной, а не Гамалейской.
Ref
Люди видят, что прививаются их родственники. коллеги по работе, знакомые- все с ними нормально. Вот и сами принимают решение привиться. Почитал вчера- в Израиле те кто привился может пойти в кино, по нормальному сходить в ресторан. Не привитым только "на вынос".
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какя бездарная реклама очередного голиковского фуфломицина
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