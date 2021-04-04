Голикова: Желание россиян привиться от коронавируса резко возросло

Вице-премьер России сообщила об интересе граждан к препаратам от коронавируса.



«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось... Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», — цитирует 4 апреля заявление Татьяны Голиковой РИА Новости.

Вице-премьер позитивно оценила желание граждан. Она напомнила, что сама уже сделала прививку.

«Не больно и не страшно», — резюмировала Голикова.

Ранее она сообщила, что в апреле подготовят 12 млн комплектов «Спутника V» и начнутся поставки вакцины центра Чумакова.