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Переезд по-фараонски. Египтяне устроили «золотой парад» для 22 древних мумий

В Египте для 22 древних мумий организовали «Золотой парад фараонов» во время их переезда из старого Египетского национального музея

Египет надеется грандиозным зрелищем помочь туристической отрасли и отдать почести правителям.

«Восемнадцать мумий королей и четыре мумии королев из Древнего Египта «прошли» парадом по улицам Каира, чтобы добраться до Национального музея египетской цивилизации», — сообщает 4 апреля France24.

Раньше мумии хранились в старом Египетском национальном музее, который находится в 5 километрах от нового здания. Это расстояние фараоны преодолели в хронологическом порядке их царствования под аккомпанемент оркестра. Каждая мумия перемещалась в специальной колеснице с именем государя.

На сам «золотой парад» власти Египта потратили несколько миллионов долларов. Каир рассчитывает на масштабное мероприятие, чтобы попытаться возродить туризм в стране.

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Комментарии (6)

sektor7
У меня вопрос:
Нахрена мне здесь эта информация?
Я ее читаю в других новостных публиках. Пораньше и более развёрнуто.
Пишите о городе редакция.
260650801
какой там туризм, население 100 мл человек среди пустыни вокруг...
265040341
.... арабы уже себе фараонов записали в правители ?)))
Кстати, все последние несчастья Египта, включая застрявший контейнеровоз, местные считают действием проклятья фараонов, которых потревожили ...
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