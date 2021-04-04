Переезд по-фараонски. Египтяне устроили «золотой парад» для 22 древних мумий

Египет надеется грандиозным зрелищем помочь туристической отрасли и отдать почести правителям.
«Восемнадцать мумий королей и четыре мумии королев из Древнего Египта «прошли» парадом по улицам Каира, чтобы добраться до Национального музея египетской цивилизации», — сообщает 4 апреля France24.
Раньше мумии хранились в старом Египетском национальном музее, который находится в 5 километрах от нового здания. Это расстояние фараоны преодолели в хронологическом порядке их царствования под аккомпанемент оркестра. Каждая мумия перемещалась в специальной колеснице с именем государя.
На сам «золотой парад» власти Египта потратили несколько миллионов долларов. Каир рассчитывает на масштабное мероприятие, чтобы попытаться возродить туризм в стране.