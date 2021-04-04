Уберите их подальше: 5 вредных продуктов, которыми мы кормим детей

Мы решили вплотную заняться детской едой и узнать, от чего детям стоит держаться подальше. Понятно, что в списке обязательно бы оказались леденцы и прочие сладости, творожные сырки, кетчупы с майонезами — о вредных свойствах этих продуктов вы и сами можете любому рассказать. Но есть такая еда, которая только кажется безобидной.
Вот чем вредны популярные у детей продукты
Автор: Пётр Гиндин
Куриные наггетсы
На первый взгляд, в наггетсах нет ничего страшного — куриная грудка, панировка из муки или сухарей, иногда сыр — вот, в общем-то, и весь состав. Но пока производители акцентируют внимание на том, что их наггетсы сделаны из настоящей курицы, присмотримся к этому блюду внимательней. Первое, что приближает всю возможную пользу к нулю, — фритюр. При таком способе термической обработки образуются канцерогены, а беспощадное количество масла делает продукт жирным и калорийным.
Другой момент — количественное соотношение мяса и всего остального. Экспертиза показала, что зачастую в наггетсах очень много панировки — до 50% от всей массы. Нормативов относительно ингредиентов нет, поэтому, по сути, производители ничего не нарушают. Но мало того, что вы переплачиваете за сухари и масло, так еще выходит, что белка в наггетсах меньше, чем должно быть в куриной грудке, а углеводов — слишком много.
Также в наггетсах может быть чересчур много влаги. Да, благодаря этому они получаются сочнее, но вы переплачиваете за обычную воду. А из-за того, что в наггетсах, помимо куриного мяса, присутствует много других ингредиентов (в том числе не указанных в составе), их пищевая ценность по сравнению с той же куриной грудкой куда ниже.
И не забывайте, что наггетсы — продукт глубокой переработки. С сахаром (пусть он и не ощущается, но он есть) и добавленными жирами.
— Со временем из-за бесконтрольного употребления большого количества сахара у человека формируется инсулинорезистентность, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Снижается чувствительность рецепторов к инсулину. То есть глюкозы в крови много, но она не усваивается, не попадает в клетку, клетка испытывает голод и не получает глюкозу для выполнения энергетических функций. В ответ на это человек еще больше потребляет сладкого и только усугубляет ситуацию. Чрезмерное потребление сахара неизбежно приводит к развитию углеводной зависимости и со временем — к формированию сахарного диабета, ожирения.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Кукурузные хлопья и мюсли
Врачи говорят, что ребенка полезнее кормить печеньем, чем кукурузными хлопьями, — в нем и то меньше сахара. Кроме того, любимый детьми (а иногда и их родителями) вариант легкого и быстрого завтрака «подарит» организму лишние подсластители, усилители вкуса и ароматизаторы. А если вы видите на упаковке надпись «обогащенные» — это говорит только о том, что продукт подвергся максимальной промышленной обработке.
Может быть, заменить хлопья мюсли? Возможно. Но не факт, что они окажутся полезней.
— Любые мюсли за счет содержания злаков и орехов достаточно калорийны: от 300 ккал и выше, — говорит врач-диетолог Елена Павловская. — Запеченные обжариваются в масле: они, конечно, вкусные и хрустящие, но это скорее десерт, чем полезная еда. Рекомендованное количество мюсли даже взрослому человеку — не более 30–50 граммов в день. Не стоит забывать о том, что к употреблению мюсли есть противопоказания: если у вас обострение гастрита или проблемы с кишечником, их есть не надо. Они содержат достаточно много пищевых волокон, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника.
Елена Павловская — врач-диетолог,
Сок
Производители детских соков обычно честны перед своими маленькими потребителями. В их продуктах экспертизы не находят ни диоксида серы (консервант), ни этилового спирта, ни патулина (токсичное вещество природного происхождения, которое поражает органы ЖКТ; иногда присутствует в продуктах питания). Эти напитки изготовлены именно из указанных на упаковке фруктов, в них даже находят некоторое количество витаминов и питательных веществ. Но в чем подвох?
— Начнем с того, что лучший источник жидкости, как для ребенка, так и для взрослого, — это вода, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Теоретически соки могут быть использованы для детского питания, но мы должны помнить, что пакетированные соки содержат большое количество сахара, имеют высокий гликемический индекс, повышают аппетит, имеют сладкий вкус, что может привести к формированию неправильных вкусовых пристрастий и отказу некоторых детей от несладкой пищи (овощного пюре, каш без сахара). Детям 7–12 месяцев Всемирная организация здравоохранения вообще рекомендует давать не соки, а рубленые сырые фрукты и овощи: например, банан, дыню или помидор.
Ирина Бородина — врач-диетолог, кандидат наук, терапевт 1-й категории.
В Роспотребнадзоре отмечают, что самые полезные соковые продукты — это свежевыжатые соки, сделанные дома или в ресторане. В них сохраняются витамины, которые были в «исходниках». Но даже они не так полезны, как цельные овощи и фрукты — из-за обилия простых углеводов и низкого содержания клетчатки. Несколько менее полезны пастеризованные соки прямого отжима. Их делают из свежих овощей, фруктов или ягод путем механического отжима, а затем выдерживают при температуре 60–80 градусов: такой способ позволяет сохранить значительную часть полезных свойств свежевыжатого сока. Еще менее полезен сок восстановленный. В нем совсем мало витаминов, а чтобы сделать его полезнее, производители могут искусственно добавлять витамины и другие биологически активные вещества (и это будет уже обогащенный сок).
Йогурт
Если бы дети попробовали «правильный» йогурт, скорее всего, они бы отказались от него раз и навсегда — он же практически безвкусный. Зато в натуральном продукте точно есть те самые живые бактерии, за которые он и ценится. А вот выбор термически обработанных йогуртов (тех самых, что вы видите на полках магазинов) — русская рулетка. В ней, к тому же, важно разделять как минимум два вида продуктов: для малышей с восьми месяцев и для детей с трех лет.
Йогурты для детей с трех лет, как правило, содержат почти вдвое больше сахара, чем йогурты для малышей с восьми месяцев. Ребенку до трех лет такое количество сахара дает большую нагрузку на печень и поджелудочную железу. Возрастает риск развития сахарного диабета и ожирения. Поэтому добавленного сахара в продуктах прикорма, по возможности, вообще быть не должно. Также у йогуртов для детей старше трех лет может быть более высокая кислотность, что тоже не полезно для малышей.
Сахара в детских молочных продуктах должно быть не больше 7–8%. Как показывают исследования, в некоторых случаях эта норма значительно превышена (но кто вам расскажет об этом на упаковке!) — 10% и более. Три кусочка сахара в одной банке. Половина суточной нормы восьмимесячного ребенка.
— Для примера: в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять, — говорит Ирина Торопыгина. — Кроме того, все мы наслышаны о пробиотиках, но их эффект несколько преувеличен. Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется в процессе пищеварения.
Важный компонент йогурта — кальций. По справочным данным, в натуральном йогурте должно быть 110–125 мг кальция на 100 г продукта. Некоторые производители обещают даже больше — до 240 мг. Но эти цифры остаются только на упаковке. Эксперты проверили, сколько кальция в разных йогуртах. Оказалось, в 2–3 раза меньше обещанного. То есть, порой цифры на упаковке производители берут, что называется, с потолка.
Кальций необходим для нормального роста и развития ребенка. При его дефиците нарушается формирование костей и зубов, дети страдают нервными расстройствами, повышенной нервной возбудимостью, могут возникать судороги. Суточная потребность в кальции зависит от возраста ребенка. Она составляет, согласно нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации: от рождения до 3 мес. - 400 мг, 4-6 мес. - 500 мг, 7-12 мес. - 600 мг; от 1 года до 3 лет - 800 мг, от 3 до 7 лет - 900 мг, от 7 до 11 лет - 1100 мг.
— От сладких йогуртов дети получают только пустые углеводы, — говорит детский эндокринолог Наталия Ломоносова. — Но молочные продукты нельзя исключать из детского рациона. Есть их можно и нужно. Но пусть это будет обычный кефир, без сахара. Если любит ребенок «Снежок», добавьте в стакан кефира половину чайной ложки сахара, это будет полезнее. Ребенок получит и кальций, и белок.
Лапша быстрого приготовления
Уже доказано, что все эти дошираки — это та же самая яичная лапша, и без приправ, которые лежат в пакете с продуктом, всё не так уж плохо. Но из детского питания ее стоит исключить. Лапша быстрого приготовления, заваренная по всем правилам, указанным на упаковке, в большинстве своем богата фталатами — химическими веществами, которые способны вызывать нарушения в эндокринной системе, снижать уровень тестостерона и вредить репродуктивной способности. Большое количество фталатов, как выяснилось, содержится в сырном порошке (самое время пройти мимо пачки со вкусом сыра) — больше только в эластичном поливинилхлориде и некоторых видах косметики. При всём при этом Евросоюз, известный своими жесткими нормативами в отношении продуктов питания и бытовой химии, не занес фталаты в список особо опасных веществ, так что производители, в общем-то, работают в рамках установленных норм.