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С запада в Петербург идет тепло и ветер

Теплый атмосферный фронт затянет небо над Петербургом облаками

Порывистый ветер может испортить петербуржцам прогулку во второй половине дня воскресенья, 4 апреля. К Северной столице приближается теплый фронт.

Об усилении ветра с часу дня 4 апреля предупреждает региональное управление МЧС. Местами будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

По словам синоптиков, в городе до +7 градусов тепла и пасмурно — порой возможен снег или дождь. Как написал в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в городе формирует теплый атмосферный фронт, который приближается с запада.

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Комментарии (5)

AGP
Срочно выезжаю навстречу теплу. На Запад (но ЛО)!
07A
Запад прогнулся под нашими санкциями и послал тепло!!!
Noisymouse
Что там приближается мы не знаем, но сейчас на улице откровенный дубак, да еще и дрянь какая-то сверху сеется. С собакой гуляли только что - чуть хвосты не отморозили.
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