С запада в Петербург идет тепло и ветер

Порывистый ветер может испортить петербуржцам прогулку во второй половине дня воскресенья, 4 апреля. К Северной столице приближается теплый фронт.



Об усилении ветра с часу дня 4 апреля предупреждает региональное управление МЧС. Местами будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

По словам синоптиков, в городе до +7 градусов тепла и пасмурно — порой возможен снег или дождь. Как написал в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в городе формирует теплый атмосферный фронт, который приближается с запада.