Попытка сделать замечание автохаму закончилась для петербуржца грабежом

Механик попытался убедить водителя каршеринга в том, что подрезать других водителей на дороге опасно и неуважительно. Махание кулаками закончилось потерей телефона.



Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, конфликт произошел накануне утром на улице Бабушкина. Водитель «Фольксвагена» заметил каршеринговую машину, она ехала очень быстро и подрезала другие автомобили. На светофоре 29-летний петербуржец перегородил своей машиной полосу в которой ехал автохам и высказал ему соображения на счет ПДД и уважения. Водитель вышел из арендованного автомобиля и сразу полез в драку. Как позже написал в заявлении механик, от всех ударов он увернулся, но в процессе из кармана толстовки у него выпал телефон. Агрессивный водитель подобрал аппарат, сел в машину и уехал, не реагируя на требования смартфон вернуть. По заявлению горожанина возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.