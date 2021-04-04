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Попытка сделать замечание автохаму закончилась для петербуржца грабежом

Водитель каршеринговой машины в Петербурге отобрал телефон у другого автомобилиста

Механик попытался убедить водителя каршеринга в том, что подрезать других водителей на дороге опасно и неуважительно. Махание кулаками закончилось потерей телефона.

Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, конфликт произошел накануне утром на улице Бабушкина. Водитель «Фольксвагена» заметил каршеринговую машину, она ехала очень быстро и подрезала другие автомобили. На светофоре 29-летний петербуржец перегородил своей машиной полосу в которой ехал автохам и высказал ему соображения на счет ПДД и уважения. Водитель вышел из арендованного автомобиля и сразу полез в драку. Как позже написал в заявлении механик, от всех ударов он увернулся, но в процессе из кармана толстовки у него выпал телефон. Агрессивный водитель подобрал аппарат, сел в машину и уехал, не реагируя на требования смартфон вернуть. По заявлению горожанина возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Водителя ищут, сумма ущерба — 6 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

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Комментарии (20)

263306601
Когда-то в 1997г. и я попытался воспитать одного такого ... закончилось всё уголовным делом на меня...., просто этот чудик всё стрелки забивал , да падал сам лицом в асфальт...
С тех пор стараюсь таких дебилов не трогать, если мне или моим близким не угрожает опасность...
Бесполезно это..., слишком много, тем более сейчас, в наше время.
265089625
Сотрудники полиции с удовольствием воспитывают детей, гуляющих у ТЮЗа, а от автохамов и вообще от уголовного элемента стараются держаться подальше. Чтобы телефоны не отняли.
chip1
Очередной "учитель", механик должен понимать, что воспитывать на дорогах имеют право сотрудники полиции, а не каждый желающий.
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