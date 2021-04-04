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Из Петербурга за час до ЕС. Из Пулково запускают новые рейсы

Полеты из Пулково в Ригу возобновились с 4 апреля

Управляющая компания аэропорта «Пулково» рассказала о новых рейсах из Петербурга.

«Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига», — сообщает 4 апреля ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

На апрель запланировано уже четыре полета в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Риги самолет Airbus A220–300 компании AirBaltic вылетает в 8 утра, а в Петербург прибывает в 09:10. Обратный полет осуществляется в 10:00, а в ЕС лайнер прибудет в 11:15.

Рига остается важным стыковочным пунктом для россиян на их пути в Гамбург, Тбилиси, Лиссабон, Рейкьявик и Таллин.

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Комментарии (6)

Waterfall
А смысл? Границы закрыты.
SpiderDuck
А толку с этих рейсов когда "граница на замке".
265046383
а смысл, если визы не дают? =))
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