Из Петербурга за час до ЕС. Из Пулково запускают новые рейсы

Управляющая компания аэропорта «Пулково» рассказала о новых рейсах из Петербурга.
«Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига», — сообщает 4 апреля ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
На апрель запланировано уже четыре полета в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Риги самолет Airbus A220–300 компании AirBaltic вылетает в 8 утра, а в Петербург прибывает в 09:10. Обратный полет осуществляется в 10:00, а в ЕС лайнер прибудет в 11:15.
Рига остается важным стыковочным пунктом для россиян на их пути в Гамбург, Тбилиси, Лиссабон, Рейкьявик и Таллин.