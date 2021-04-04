Росгвардейцы ловили пассажира такси с гранатой. При задержании он вырвал чеку

В Петербурге пассажир такси взял в дорогу гранату и угрожал бросить ее в сторону сотрудников вневедомственной охраны. Попытка сбежать тоже провалилась.



Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, за мужчиной гонялись утром 4 апреля во дворах на улице Стахановцев.

Сотрудники получили вызов о гранате и ждали владельца в точке, которую он сам указал как место назначения. Увидев встречающих его росгвардейцев, пассажир вырвал чеку, замахнулся и велел к нему не подходить. Беготня во дворе была недолгой, мужчину задержали. Эксперты быстро выяснили, что граната оказалась учебной. Буйного петербуржца передали полиции.