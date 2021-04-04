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Росгвардейцы ловили пассажира такси с гранатой. При задержании он вырвал чеку

Сотрудники Росгвардии ждали пассажира такси с гранатой в конце поездки

В Петербурге пассажир такси взял в дорогу гранату и угрожал бросить ее в сторону сотрудников вневедомственной охраны. Попытка сбежать тоже провалилась.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, за мужчиной гонялись утром 4 апреля во дворах на улице Стахановцев.

Сотрудники получили вызов о гранате и ждали владельца в точке, которую он сам указал как место назначения. Увидев встречающих его росгвардейцев, пассажир вырвал чеку, замахнулся и велел к нему не подходить. Беготня во дворе была недолгой, мужчину задержали. Эксперты быстро выяснили, что граната оказалась учебной. Буйного петербуржца передали полиции.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Засосав 07Аж с димедролом, надев ночную вазу вместо кастрюли - местный визгливый персонаж походу в атаку пошел на правоохранителей.
07A
Что же ты так опростоволосился Котик Бориска? Учат тебя учат американские инструкторы, а ты всю подготовку свалил псу под хвост! Потерпи, скоро весна закончится и спокойно поживешь на дачке развалюшке до осени!
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