FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Иордания начала вакцинацию от коронавируса «Спутником V»

Минздрав Иордании сообщил в воскресенье о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Министерство начало выдачу российской вакцины «Спутник V» гражданам, записавшимся через специальный сайт», — заявил радиостанции Hala директор программы национальной вакцинации минздрава Иордании Камель Абу Силь. По его словам, вакцину смогут теперь получить все граждане старше 45 лет, пишет 4 апреля РИА Новости.

В воскресенье ожидается прибытие новых партий вакцины Pfizer, в понедельник — китайской вакцины, сообщил чиновник.

С начала пандемии в Иордании выявлены более 626 тысяч случаев заражения COVID-19, более 7100 инфицированных скончались.

Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, и вакцина Pfizer/BioNTech. В марте 2021 года регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины «Спутник V».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний