Иордания начала вакцинацию от коронавируса «Спутником V»

«Министерство начало выдачу российской вакцины «Спутник V» гражданам, записавшимся через специальный сайт», — заявил радиостанции Hala директор программы национальной вакцинации минздрава Иордании Камель Абу Силь. По его словам, вакцину смогут теперь получить все граждане старше 45 лет, пишет 4 апреля РИА Новости .

Минздрав Иордании сообщил в воскресенье о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

С начала пандемии в Иордании выявлены более 626 тысяч случаев заражения COVID-19, более 7100 инфицированных скончались.

Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, и вакцина Pfizer/BioNTech. В марте 2021 года регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины «Спутник V».