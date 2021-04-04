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В Индонезии ищут 17 человек, пропавших без вести при опрокидывании рыбацкой лодки

Спасатели в Индонезии ведут поиски 17 человек, пропавших без вести после столкновения в воскресенье сухогруза и рыболовецкой лодки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные спасательные службы.

По их данным, были эвакуированы 15 членов команды рыболовецкой лодки — их подобрало спасательное судно. Еще 17 человек из команды лодки оказались за бортом и пока числятся в списке пропавших без вести. В районе ЧП работают водолазы.

И сухогруз, и рыболовецкая лодка шли под индонезийским флагом. После столкновения последняя перевернулась. Сообщений о пропавших без вести или пострадавших в результате столкновения на сухогрузе нет.

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Комментарии (1)

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Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыре 3998

Заранее большое человеческое спaсибо......
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