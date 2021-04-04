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МВД разрабатывает закон о миграционной амнистии

МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД 4 апреля.

«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые — отменят.

В МВД сообщили, что разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепция законопроекта одобрена правительством.

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Комментарии (14)

265834519
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Заранее большое человеческое спaсибо........
Vodila_5e4cf37bae732
Совсем уже охренели, мало чурок здесь так ещё и с криминалом
Skazochny
это называется геноцид
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