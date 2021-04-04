МВД разрабатывает закон о миграционной амнистии

МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД 4 апреля.

«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые — отменят.

