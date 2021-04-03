В Красном Селе «Солярис» пытался скрыться с места ДТП. Неравнодушный водитель обнаружил за рулем ребенка

Видео момента столкновения и фото, сделанные сразу после аварии, опубликованы в группе «Транспортный коллапс. Красное село» 3 апреля. Белый «Солярис» у торгового центра «Красносельский» заметил водитель микроавтобуса. Легковушка не вписалась в поворот и задела припаркованный автомобиль. Когда стало ясно, что водитель пытается скрыться, мужчина из микроавтобуса перешел на бег. Сразу легковушку ему остановить не удалось, несколько метров его прокатили на капоте.

Мальчик школьного возраста оказался за рулем «Соляриса», который слегка задел припаркованную машину в Красном селе. Взрослый сидел на пассажирском кресле.

За рулем оказался ребенок. Сопровождающий его взрослый, судя по фото, вышел со стороны пассажирского кресла и не скрывал улыбку.



Машина зарегистрирована в Рязанской области на 34-летнего мужчину. В салоне сидел, судя по всему, житель Петербурга по имени Одилжон.

