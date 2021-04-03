В Тайване машина выкатилась на рельсы. Погибли больше 50 человек

Пассажирский экспресс сошел с рельсов на востоке Тайваня 3 апреля. На пути у него оказался автомобиль инженерных служб.
Экспресс двигался с севера страны в уезд Тайдун и столкнулся с машиной около половины десятого утра (половины пятого утра по Москве) на выезде из тоннеля. По предварительной версии, водитель не поставил автомобиль на ручной тормоз, и он просто скатился с пригорка. 2-й и 3-й вагоны сошли с рельсов, остальные четыре деформировались.
A crane truck blamed for causing the deadliest accident involving a train in seven decades was suspected to have fallen onto the track within 15 minutes before the ill-fated #TarokoExpress entered the tunnel, the transport ministry said. #TaiwanTrainCrashhttps://t.co/x3sRDcSxe9— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) April 3, 2021
В поезде было 496 человек. Из них 186 получили травмы. 51 человек, в том числе машинист и его помощник, погибли. Водитель машины задержан. Это самая крупная в Тайване железнодорожная авария.