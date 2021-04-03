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В Тайване машина выкатилась на рельсы. Погибли больше 50 человек

Несколько вагонов пассажирского поезда в Тайване сошли с рельсов

Пассажирский экспресс сошел с рельсов на востоке Тайваня 3 апреля. На пути у него оказался автомобиль инженерных служб.

Экспресс двигался с севера страны в уезд Тайдун и столкнулся с машиной около половины десятого утра (половины пятого утра по Москве) на выезде из тоннеля. По предварительной версии, водитель не поставил автомобиль на ручной тормоз, и он просто скатился с пригорка. 2-й и 3-й вагоны сошли с рельсов, остальные четыре деформировались.

В поезде было 496 человек. Из них 186 получили травмы. 51 человек, в том числе машинист и его помощник, погибли. Водитель машины задержан. Это самая крупная в Тайване железнодорожная авария.

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Комментарии (3)

Russomatroso
в остров...хорошо...людей жалко.
Вася Петров
Вообще это произошло 2 апреля. Вчерашние новости засева сегодняшние выдаете?
261216901
Пол пятого, потолок пятого - Фонтанка, нельзя же так!
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