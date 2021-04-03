Смольный: Вторая волна снижается медленно и нестабильно

Количество болеющих коронавирусом петербуржцев снижается, но медленно. Смольный называет тенденцию нестабильной.

Согласно отчету совета по противодействию ковиду от 3 апреля, за сутки к врачам обратились 800 коронавирусных больных. Это на 30 процентов меньше, чем неделю назад. Под наблюдением остаются 16,3 тысячи петербуржцев, неделей раньше было на 7 процентов больше. 323 человека за сутки оказались в больнице, 334 госпитализировали в прошлую субботу.

«Вторая волна эпидемии снижается, но медленно и нестабильно. Существует вероятность нового роста заболеваемости», — добавили в совете.