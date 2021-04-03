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Неутомимый. В Петербурге иностранец угнал машину с автомойки, разбил её об памятник и угнал ещё одну

В Петербурге иностранец разбил угнанную с автомойки машину и вернулся ещё за одной

Полиция разбирается с иностранцем, катавшимся на чужих автомобилях в Калининском районе Петербурга. Первая поездка почти мгновенно закончилась встречей с памятником, но, набив руку, он попытался снова.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, не до шуток в День смеха оказалось 21-летнему гражданину Узбекистана, хотя четверг он начал весело. Последствия в виде красного «Хендэ Матрикс» со следами ДТП дорожная полиция обнаружила в семь утра у памятника митрополиту Вениамину, установленному у храма при клинической больнице имени Петра Великого. Как раз этот монумент автомобиль и не смог объехать.

Машину отправили на спецстоянку. Полицейские установили, что последняя поездка была короткой — на «Хёндэ» 2006 года выпуска без ведома владельца уехал 21-летний иностранец. Автомобиль он забрал с автомойки на Пискарёвском, 47, и после аварии не образумился.

Администратор мойки сообщил, что примерно в то же время пропала и его серебристая «Тойота Камри». По версии следствия, на ней уехал всё тот же водитель, но уже в компании 20-летнего товарища-земляка. Полицейские вместе с администратором в два часа дня настигли парочку у дома 141 по Пискарёвскому проспекту. Молодых людей доставили в 66-й отдел, где один получил протокол за нарушение правил въезда в Россию, второму вменили представление ложных сведений при миграционном учёте. «Тойоту» нашли целой, поездка на «Хёндэ» легла в основу уголовного дела по статье 166 — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Riptide
Ну всё, берите на заметку, снимайте очередной сериал ...

В ролях Санни Деол, а также Шилпа Шетти, Дэнни Дензонгпа, Радж Баббар, Мукеш Риши и Рахул Дев ...

А-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Буа-га-га. Гыыыы. Хыр-хыр (слюна потекла и изо рта запахло)
AlBerkut
Не понял, а теперь гражданство 'иностранца' больше не величайший секрет, который нельзя ни перед кем раскрывать?
Круто😎😂
Но непонятно, почему угонов два, а уголовка только по одному эпизоду?
AL-IK
Какой дебил отдаёт на мойку машину с ключами? Или я что-то не понял?
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