Неутомимый. В Петербурге иностранец угнал машину с автомойки, разбил её об памятник и угнал ещё одну

Полиция разбирается с иностранцем, катавшимся на чужих автомобилях в Калининском районе Петербурга. Первая поездка почти мгновенно закончилась встречей с памятником, но, набив руку, он попытался снова.
Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, не до шуток в День смеха оказалось 21-летнему гражданину Узбекистана, хотя четверг он начал весело. Последствия в виде красного «Хендэ Матрикс» со следами ДТП дорожная полиция обнаружила в семь утра у памятника митрополиту Вениамину, установленному у храма при клинической больнице имени Петра Великого. Как раз этот монумент автомобиль и не смог объехать.
Машину отправили на спецстоянку. Полицейские установили, что последняя поездка была короткой — на «Хёндэ» 2006 года выпуска без ведома владельца уехал 21-летний иностранец. Автомобиль он забрал с автомойки на Пискарёвском, 47, и после аварии не образумился.
Администратор мойки сообщил, что примерно в то же время пропала и его серебристая «Тойота Камри». По версии следствия, на ней уехал всё тот же водитель, но уже в компании 20-летнего товарища-земляка. Полицейские вместе с администратором в два часа дня настигли парочку у дома 141 по Пискарёвскому проспекту. Молодых людей доставили в 66-й отдел, где один получил протокол за нарушение правил въезда в Россию, второму вменили представление ложных сведений при миграционном учёте. «Тойоту» нашли целой, поездка на «Хёндэ» легла в основу уголовного дела по статье 166 — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.