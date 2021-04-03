Как сообщает пресс-служба подземки, движение поездов по третьей линии затруднено из-за технических причин. Затор произошел от центра в сторону станции «Беговая».
В справочной добавили, что ждать поезда на станции придется около шести минут.
На третьей линии метро Петербурга сбой. Поезда ждать придется долго
Технические трудности на зеленой линии метро Петербурга замедлили движение
Затруднено движение от «Площади Александра Невского» до «Беговой».
Как сообщает пресс-служба подземки, движение поездов по третьей линии затруднено из-за технических причин. Затор произошел от центра в сторону станции «Беговая».
В справочной добавили, что ждать поезда на станции придется около шести минут.
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