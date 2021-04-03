Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Перед покупкой билетов лучше тщательно изучить сайты авиакомпаний и агрегаторов цен — там могут быть приятные сюрпризы. Так, на билетах можно здорово сэкономить, если планировать путешествие за пару месяцев. К примеру, слетать в немецкий Франкфурт-на-Майне в майские праздники обойдется в 42 000 рублей, а билет в обе стороны на летние даты будет стоить уже 24 000 рублей.

У европейских авиаперевозчиков есть и другие странности в ценообразовании. Если с 15 апреля полететь на неделю в тот же Франкфурт ночным рейсом в 03:40, то билеты обойдутся в 32 100 рублей туда-назад. Но если на те же самые даты указать конечный пункт — Амстердам, с пересадкой также во Франкфурте, то странным образом в Голландию слетать выйдет дешевле — 29 400 рублей.



Самые недорогие прямые евронаправления — Польша и Финляндия. Билеты до Варшавы и обратно будут стоить 18 000 рублей, перелет в Хельсинки обойдется около 26 000 рублей. Кстати, на летние рейсы финны обещают резко снизить цены. Если планировать очень оптимистично путешествие в Финляндию, которая пока что не ждет у себя российских туристов, прямой рейс из Петербурга можно купить за 12 тысяч туда-обратно. В Париж через Варшаву на неделю в апреле можно улететь всего за 18 500 рублей. Правда, погулять по бессмертному городу скорее всего не получится. Во Франции, как и по всей Европе, действуют жесткие антикоронавирусные ограничения.

Любителям евротуров придется подождать. Хотя сейчас Пулково выполняет регулярные рейсы по 13 международным направлениям — Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Кипр, Армения, Республика Молдова, Турция, ОАЭ и Танзания, попасть в европейские страны по-прежнему можно только имея гражданство, вид на жительство или рабочую визу. Кроме того, по приезде вас скорее всего ждет двухнедельная самоизоляция. Это касается Швейцарии, Франции, Польши, Германии, Нидерландов и Финляндии. Авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного нового штамма коронавируса предварительно закрыто до 16 апреля 2021 года.



Тем не менее, Евросоюз постепенно расширяет список безопасных для туризма стран, кандидаты оцениваются по трем параметрам — эпидемическая обстановка в стране, меры сдерживания распространения коронавируса, а также экономические и социальные соображения.

Майские праздники без визы и карантина можно будет провести на юге, например, на Кипре или в ставшей многим родной Турции. Для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше трех суток. По приезде нельзя забывать про комендантский час — на Кипре он действует с 23:00, а в Турции — уже с 21:00. Слетать на Кипр в майские праздники будет стоить 27 000 рублей, а билеты в Турцию обойдутся уже в 36 000. Летом лететь будет выгоднее, на Кипр — 25 000 рублей, в Стамбул — 22 500.

Наконец, в 2021 году для россиян открылась Армения. Для въезда в страну также нужно сдать ПЦР-тест. Билеты в Ереван на майские праздники будут стоить 25 000, а в горячий сезон с июня по июль дешевле на пару тысяч.

А вот африканское сафари пока останется для большинства россиян недостижимой мечтой. Рейсов с удобными пересадками в Занзибар мало, на майские праздники в столицу Танзании можно слетать только за баснословные 300 000 рублей. Если спланировать поездку заранее, то можно поймать перелет туда и обратно с минимальными пересадками за 65 000 рублей.



За год пандемии россияне успели хорошо освоить родной юг. Курорты Сочи и Крыма, несмотря на дороговизну и недостатки в сервисе, смогли заменить россиянам Египет и Турцию. В 2021 году прямые рейсы тоже регулярно летают из Пулково. Правда, цены на обратный билет из Сочи в Северную столицу выросли более чем на 15%.

Стоимость перелета из Петербурга в Сочи и обратно на ближайшие майские начинается от 17 800 рублей. На горячий сезон в начале июля билеты пока даже дешевле — 12 000 туда-обратно. Перелет в Симферополь и обратно будет также стоить 17 800 рублей в начале мая и около 16 000 рублей летом.

Если чурчхела и горячие пирожки на пляже приелись еще прошлым летом, в этом году можно запланировать знакомство с нетронутой природой России. С теплым временем года наконец-то можно посетить заповедники или отправиться в путешествие к Долине гейзеров. Чтобы полюбоваться на спящие вулканы и гейзеры на Камчатке, нужно быть готовым к долгому и не дешевому перелету. Цена на билеты из Петербурга с удобными пересадками до Петропавловска-Камчатского и обратно начинается от 36 000 рублей весной и от 38 000 на летние даты.



Во много раз быстрее и дешевле из Петербурга добраться до Мурманской области, где находятся величественные Хибины с горнолыжными курортами и национальные парки. Авиапутешествие на Кольский полуостров (перелет до Мурманска и обратно) обойдется в 7 000 рублей летом и примерно столько же на весенние даты.

В мае можно посмотреть, как ломается лед на Байкале, а к концу весны на цветение краснокнижных растений. Чтобы добраться до самого глубокого озера в мире, нужно долететь до Иркутска — 20 000 рублей весной и 21 600 летом на билеты в обе стороны.

Стоит посетить природные заповедники на Алтае. Из Петербурга можно отправиться в столицу республики Тыва — Кызыл. Самолеты из СПб летают с неудобными пересадками, но если постараться, слетать туда-обратно можно весной за 13 000 рублей, а лето — за 17 000.

Планируя путешествие в нетуристические районы, нужно учитывать почти полное отсутствие там гостиниц, дорог, транспорта и магазинов — чай не Европа. Если проблемы с инфраструктурой на месте вам не по душе, всегда можно отправиться посмотреть крупные и интересные города России: Казань, Екатеринбург, Новосибирск.



Билеты в Казань в обе стороны на майские праздники начинаются от 12 000. Если запланировать поездку на лето заранее, получится еще дешевле — от 7 000 рублей.

На родину сказок Бажова в Екатеринбург можно слетать за 10 000 рублей. Цена на билеты летом и весной значительно не меняется.

Наконец, посетить Новосибирск весной будет стоить от 13 000 рублей и от 14 000 рублей на летние даты.

Для путешествий по России иметь при себе ПЦР не нужно, достаточно сдать экспресс-тест по прибытии в аэропорт. Но и это тоже — на всякий случай. Никаких проверок при путешествиях по стране, по сути, нет.

Алена Юферева, специально для «Фонтанки.ру»

